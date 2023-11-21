В Калужской области 26 человек умерли от обморожения

В 2023 году в Калужской области уже 26 человек умерли от обморожения. Такую статистику во вторник, 21 ноября, опубликовало министерство здравоохранения региона.

По информации медиков, большой риск погибнуть у пьяных людей, которые оказались на улице. Спиртное способствует быстрой потере тепла.

Во многих случаях обморожения заканчиваются ампутациями конечностей.

Минздрав призывает калужан вызывать скорую помощь, если в морозы на улице кто-то лежит.