В Калуге ДТП перекрыло улицу Московскую

Около 14:30 во вторник, 21 ноября, на улице Московской в Калуге в районе перекрестка со Строительным переулком столкнулись два легковых автомобиля. Фото опубликовали в сообществе «Дорожный патруль».

По предварительным данным, 55-летний водитель «Киа» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Хендай».

Различные травмы получили водитель «Киа» и его 27-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу, сообщили в УМВД по Калужской области.

Движение на Московской затруднено.