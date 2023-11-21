44-летняя женщина погибла при пожаре в Калужской области

Утром во вторник, 21 ноября, в Сухиничах 44-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме.

По предварительным данным, загорелся встроенный в дом гараж. Огонь уничтожил находившийся внутри автомобиль «Киа».

Травмы получил ребенок. Его отвезли на скорой в областную больницу в Калуге.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.