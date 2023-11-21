Три дома сгорели ночью в Калужской области

В ночь на вторник, 21 ноября, на территории Калужской области огонь уничтожил три частных дома. Пожары произошли в разных районах, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В деревне Зубово Юхновского района дом сгорел на улице Владимира Шорина. В деревне Каменка Козельского района уничтожено здание на улице Центральной. В этих пожарах никто не пострадал.

В СНТ «Бор» в селе Ворсино Боровского района сгорел дачный дом. Там есть пострадавший.