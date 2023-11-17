В Калуге женщина пострадала при падении в троллейбусе

Около 9 утра в четверг, 16 ноября, в Калуге на улице Плеханова женщина пострадала в троллейбусе. Авария произошла в районе перекрестка с улицей Баррикад.

По предварительным данным, 29-летний водитель троллейбуса ехал со стороны улицы Кирова, затормозил, и 66-летняя пассажирка упала в салоне.

Женщину с травмами увезли в больницу.