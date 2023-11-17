В Калужской области при пожаре квартиры погибла пенсионерка

В четверг, 16 ноября, около 20:00 в Обнинске на проспекте Ленина в четырехэтажном жилом доме загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

По информации нашего источника, при пожаре двухкомнатной квартиры погибла 83-летняя пенсионерка.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.