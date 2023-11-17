В Калужской области перевернулся «Форд»

Около 8 утра в пятницу, 17 ноября, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд».

ДТП произошло в черте села Петрищево, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Есть один пострадавший.