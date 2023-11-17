В Калужской области пропал 60-летний мужчина

В четверг, 16 ноября, в поселке Воротынск Бабынинского района пропал 60-летний Владимир Березнев.

На данный момент нет информации, где он может находиться, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 170 сантиметров. На нем были темно-синяя куртка, темно-синяя жилетка, голубая футболка, черные брюки и черные ботинки. С собой – коричневая сумка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.