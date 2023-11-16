В ДТП на проезде Энтузиастов в Калуге пострадал 48-летний мужчина

Ранее мы сообщали о наезде на пешехода на проезде Энтузиастов в Калуге.

По нашей информации, под колеса «Лады», которой управлял 26-летний водитель, попал 48-летний пешеход.

Как нам удалось выяснить, у мужчины черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Его госпитализировали.