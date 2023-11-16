В Калуге водитель «Ниссана» сбил 24-летнего мужчину на переходе

Около 11 утра в среду, 15 ноября, на улице Московской в Калуге сбили пешехода. Авария произошла у дома №241, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний мужчина шел на зеленый сигнал светофора. В этот момент его сбил 76-летний водитель «Ниссана», ехавший со стороны центра.

Пострадавшему оказали помощь, врачи отпустили его из больницы домой.