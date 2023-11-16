В Калуге 29-летний мужчина продавал сигареты без акцизных марок. В четверг, 16 ноября, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

Полицейские нашли 5,7 тысяч пачек на 640 тысяч рублей. Табачную продукцию изъяли.

Уголовное дело направили в суд.

Табачные изделия изъяли. Подозреваемому грозит до трех лет колонии.