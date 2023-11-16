В Калуге на проезде Энтузиастов сбили пешехода

В четверг, 16 ноября, в Калуге на проезде Энтузиастов произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 07:52 минуты под колеса «Лады» попал пешеход.

Последствия происшествия ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Обстоятельства ДТП и тяжесть травм пострадавшего уточняются.