Женщину насмерть сбили на калужской трассе

Около 17:50 в среду, 15 ноября, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов насмерть сбили женщину. Авария произошла в районе Ферзиково, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Киа Рио» двигался со стороны Калуги и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу.

Пострадавшая скончалась на месте.