В Калуге бешеная енотовидная собака укусила женщину

На прошлой неделе в Калуге нашли труп енотовидной собаки. Животное умерло от бешенства. Из-за этого в Пучково введен карантин. А в среду, 15 ноября, подробности об этой истории рассказали в управлении экономики и имущественных отношений Калуги.

- Жительница деревни Пучково нашла на улице щенка енотовидной собаки и решила приютить животное. – пояснили чиновники. – Но собака стала вести себя агрессивно: укусила женщину и ее собаку. А вскоре енотовидная собака умерла. Хозяйка сразу же обратилась в ветеринарную станцию. Сотрудники станции взяли пробы и выяснили, что животное страдало бешенством. Теперь калужанка проходит курс уколов от бешенства.

При обнаружении бешенства животных в Калуге необходимо обращаться в горветстанцию по телефону (4842) 72-45-97.