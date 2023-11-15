В Калуге два водителя пострадали в ДТП на Правом берегу

Около 17:00 во вторник, 14 ноября, на Правобережном проезде в Калуге столкнулись «Киа Сид» и «Сузуки Солио». Подробности нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Киа» двигался в сторону Тульского шоссе и при повороте налево не пропустил «Сузуки».

Травмы получили сам предполагаемый виновник и 55-летняя водитель «Сузуки».