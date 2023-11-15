В Калужской области водитель «Ниссана» сбил пешехода

Около 15:00 во вторник, 14 ноября, в Людиново сбили пешехода. ДТП произошло у дома №4 на улице Маяковского, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Ниссана» двигался задним ходом и сбил 57-летнюю женщину.

Пострадавшую увезли в больницу.