В Калуге «Киа» и «Сузуки» разбились на парковке

Около 17:00 во вторник, 14 ноября, на Правобережном проезде в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На парковке у торгового центра не смогли разъехаться водители легковых автомобилей «Киа» и «Сузуки».

По предварительным данным, пострадал один человек.