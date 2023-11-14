В Калуге с владельца собаки, напавшей на детей, потребовали 800 тысяч рублей

В Калуге получила продолжение история с нападением собаки на двоих детей на улице Минской 9 ноября.

Прокуратура подала в суд иски о возмещении пострадавшим семьям морального ущерба.

- Сумма компенсации морального вреда определена с учетом позиции законных представителей потерпевших детей в сумме 500 и 300 тысяч рублей, исходя из степени понесенных физических и нравственных страданий, - заявили в прокуратуре.