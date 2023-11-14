В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

Во вторник, 14 ноября, полиция Калуги опубликовала информацию о поиске очевидце двух ДТП, в которых пострадали пешеходы, а водители скрылись.

29 сентября около 20:10 у дома №2 на улице Калужского Ополчения сбили 14-летнюю девушку.

А 28 октября примерно в 21:30 у дома №6 на улице Привокзальной рядом с железнодорожной станцией Тихонова Пустынь сбили 50-летнюю женщину.

Очевидцев просят обращаться в ГИБДД в Калуге на ул. Телевизионной, 3а, кабинет 16. Звонить можно по телефонам 547-534 или 547-888.