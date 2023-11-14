Две легковушки разбились в Калужской области

Около 12:30 во вторник, 14 ноября, в Барятинском районе произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

На перекрестке столкнулись «Лифан» и «Фольксваген».

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Сейчас выясняются обстоятельства.