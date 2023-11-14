Жители Калуги просят построить большой приют для бездомных животных

Жительница Калуги 13 ноября опубликовала обращение к губернатору, в котором просит чиновников решить с бездомными животными, которых отлавливают, а потом опять выпускают на улицы областного центра.
- Бегают голодные, некоторые злые, люди боятся ходить, за детей боятся, это естественно, - пишет женщина. - Еще по поводу собак после отлова - выпускаются, как попало, где попало. Обратите, пожалуйста, внимание на эту проблему, давайте построим приюты еще, чтобы не было страдающих животных, которые бродят в поисках еды, воды и укрытия от дождя и холода.
На эту публикацию отреагировали в городской управе. Но там вновь пояснили, что денег на приюты в бюджете нет.
- К сожалению, для строительства муниципального приюта понадобятся большие денежные средства, и сейчас городской бюджет этого позволить не может, - говорится в ответе чиновников. - Обращение с животными без владельцев регламентируется Федеральным законодательством и местными нормативно-правовыми актами, а именно: отлов, транспортировка в приют, ветеринарный осмотр, прививание от бешенства, стерилизация, идентификация, содержание в приюте, выпуск в прежнее место обитания. Иных действий, таких как пожизненное содержание в приюте или повторный отлов, не предусмотрено.
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