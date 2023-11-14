Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Калужской области

Как мы уже рассказывали, утром 14 ноября на 16 километре дороги Медынь – Верея в Медынском районе погиб водитель «Оки».

По предварительным данным, за рулем легковушки он выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Вольво».

Личность погибшего пока устанавливается. На месте работают оперативные службы.