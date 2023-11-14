В Калужской области водитель «Оки» погиб в столкновении с грузовиком

Около 10:20 утра во вторник, 14 ноября, в Медынском районе Калужской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Ока» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво».

Погиб водитель «Оки», рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

На месте работают оперативные службы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.