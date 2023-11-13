Жилой дом сгорел в Калужской области

Около 9 утра в понедельник, 13 ноября, пожар произошел в деревне Савино Людиновского района.

На улице Центральной там сгорел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Здание выгорело полностью, обвалилась крыша. Из людей никто не пострадал. Причины пожара пока не называются.