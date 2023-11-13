Канализация в Калуге продолжает хлестать в Яченское водохранилище

Авария в переулке Яченский произошла 23 октября. После широкого освещения в СМИ водоканал обещал ее устранить. Более того, природоохранная прокуратура начала расследование на предмет причинения вреда окружающей среде.

Пока соответствующие службы разворачивали свои инструменты проверки и устранения, мутный канализационный поток приблизил овраг к жилому дому еще на несколько метров.

- До маминого дома осталось 8 метров, - написала нам Галина Пиварчук. - Это просто ужас, все стало намного хуже.

Калужанка говорит, что один из привезенных агрегатов сгорел, водоканал привез второй, и все равно канализационные стоки хлещут наружу, подмывая овраг и стекая в Яченское водохранилище.

- Рабочие разводят руками и друг друга хают, потом кто-то еще приедет – посмотрит и уедет, - рассказывает калужанка. - Они опять что-то перекроют - не льет, но потом опять лить начинает.

На планерке в горуправе 13 ноября пообещали запустить коллектор до конца нынешней недели.

Видео снято в ночь на понедельник, 13 ноября.