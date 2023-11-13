В Калуге водитель «Шкоды» сбил девушку, которая вышла из его машины

В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило некоторые подробности о ДТП, произошедшем накануне вечером на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Чапаева.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Шкоды Рапид» сбил 28-летнюю девушку, которую перед этим высадил из автомобиля.

С травмами калужанку отвезли в больницу.