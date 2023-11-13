В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Жигулей» и «Мицубиси»

Около 20:00 в воскресенье, 12 ноября, в Юхнове на улице Урицкого столкнулись два легковых автомобиля. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Жигулей» у дома №87 выехал на встречную полосу и врезался в «Мицубиси Лансер».

В больницу попали водитель «Жигулей» и его 53-летний пассажир, а также 27-летний пассажир «Мицубиси» и ехавший в этой машине 11-летний мальчик.