В Калуге пьяный мужчина выстрелил из пистолета в автобус

В Калуге 40-летний мужчина задержан по подозрению в хулиганстве. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он пьяным ехал на рейсовом автобусе, вышел на остановке и из пневматического пистолета выстрелил в стекло водительской двери.

О причинах своего поведения калужанин пока не сообщил. По уголовной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.