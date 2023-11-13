В Калуге на Грабцевском шоссе сбили женщину

В воскресенье, 12 ноября, в Калуге произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По нашей информации, 33-летний мужчина за рулем «Шкоды» сбил женщину. У пострадавшей ушиб плеча. Она была доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия и личность пешехода устанавливаются.