В Калужской области загорелся жилой дом

В воскресенье, 12 октября, в Калужской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 17:53 в селе Тростье Жуковского района загорелся жилой дом. Пострадавших нет. Возгорание началось в бойлерной.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.