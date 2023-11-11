В Калуге нашли хозяина собаки, покусавшей двоих детей

Ранее мы сообщали о том, что после нападения бойцовской собаки на двоих детей в микрорайоне Веснушки прокуратура организовала проверку.

На данный момент хозяина собаки удалось найти.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчину обяжут выплатить компенсацию, отметили в надзорном ведомстве.