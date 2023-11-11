В Калуге прокуратура организовала проверку информации о нападении собаки на двоих детей

Ранее мы сообщали о нападении собаки бойцовской породы на двоих детей около 36 дома на улице Минская в микрорайоне Веснушки.

После нашей публикации прокуратура города Калуги начала проверку. В результате информация подтвердилась.



В надзорном ведомстве сообщили, что пострадавших мальчика и девочку отпустили домой после оказания медпомощи.



По результатам проверки хозяин собаки будет привлечен к ответственности.