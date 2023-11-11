В Калужской области столкнулись две «Газели»

В субботу, 11 ноября, в Жиздринском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.



В 07:40 на трассе М-3 «Украина» столкнулись две «Газели». Есть пострадавшие. Последствия ДТП ликвидировали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.



Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавших уточняется.

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области Опубликовано: 11.11.2023 12:39 328