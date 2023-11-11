В Калужской области у дачного дома загорелась крыша

В ночь с пятницы,10 ноября, на субботу, 11 ноября, в Калужской области произошел пожар, проинформировали в пресс-службе МЧС.



Около часа ночи в товариществе “Восход” загорелся дачный дом. Предварительно, никто не пострадал.



Вгозгорание ликвидировали семь сотрудников МЧС.



Обстоятельства происшествия и причины пожара уточняются.

Софья Фирсова Фото:: ГУ МЧС по Калужской области Опубликовано: 11.11.2023 10:37 396