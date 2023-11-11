Появилось видео нападения собаки на школьницу в Калуге

Как мы писали ранее, в Калуге на детей напала собака бойцовской породы.

Все произошло в четверг вечером, 9 ноября. От агрессивной собаки пострадала десятилетняя девочка, ее спас таксист, следом, в соседнем дворе, эта собака накинулась на мальчика, который пострадал сильнее.

Появились записи с камеры у подъезда жилого дома, где произошло нападение.

ВНИМАНИЕ! Впечатлительным не смотреть!

Напомним, полиция сообщила, что проводит проверку по факту нападения собаки на детей.