В Калужской области ищут пропавшего молодого мужчину в темно-синей куртке

Между Москвой и Калужской областью пропал 24-летний Анатолий Басков. О его местонахождении неизвестно с 1 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде “ЛизаАлерт”.

Анатолий худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, карие глаза. Рост пропавшего - 185 сантиметров.

Он одет в темно-синюю куртку, светло-синие джинсы, обут в черные ботинки. На голове у молодого человека серая трикотажная шапка.



Анатолий нуждается в медицинской помощи.



Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.