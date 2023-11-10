В Калужской области два водителя пострадали в лобовом ДТП

Управление ГИБДД по Калужской области 10 ноября сообщило подробности о ДТП, которое произошло накануне вечером на дороге Калуга – Таруса – Серпухов в районе села Кузьмищево.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Форда Мондео» двигался в сторону Калуги, не учел скорость, выехал на встречку и врезался в «Тойоту Ленд Крузер».

Водитель «Форда» с травмами попал в больницу. Также пострадал водитель «Тойоты».