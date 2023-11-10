В Калуге 20-летнего парня сбили на площади Победы

Около 14:15 в четверг, 9 ноября, на перекрестке площади Победы и улицы Жукова в Калуге в ДТП пострадал пешеход. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Киа» ехал по кругу в сторону улицы Кирова и сбил 20-летнего парня на переходе.

Пострадавшему оказали помощь в больнице и отпустили домой.