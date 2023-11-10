Стали известны подробности аварии в Калужской области

Ранее мы сообщали о столкновении «Форда» и «Тойоты» на трассе Брянск-Людиново-Киров.

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспеции.

Предварительно, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд», ехал в сторону Брянска из Людиново и вылетел на встречку. Там он столкнулся с «Тойотой» под управлением 39-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель «Тойоты». Он был доставлен в больницу, его уже отпустили домой.

Также пострадал 24-летний пассажир «Тойоты. Его госпитализировали.