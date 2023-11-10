В Калужской области при столкновении «Тойоты» и «Форда» пострадал человек

В четверг, 9 ноября, в Людиновском районе произошло ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС.

В 18:15 на 64 километре трассы «Брянск-Людиново-Киров» дорогу не поделили «Тойота» и «Форд». По нашей информации, пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия и характер травм пострадавшего уточняются.