В Калужской области нашли артиллерийские снаряды

В четверг, 9 ноября, в Ульяновском районе обнаружили три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Два боеприпаса лежали в лесу у деревни Дубна. Еще один – в лесу у поселка Озеренский.

Спасатели обезвредили снаряды.