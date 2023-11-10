«Тойота» и «Форд» столкнулись лоб в лоб в Калужской области

Около 18:00 в четверг, 9 ноября, на дороге Калуга – Таруса – Серпухов столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в ГУ МС по Калужской области.

Не смогли разъехаться водители «Тойоты» и «Форда».

Авария произошла в черте села Кузьмищево.

По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.