В Калуге пешехода сбили на площади Победы

Около 14:15 в четверг, 9 ноября, на площади Победы в Калуге сбили пешехода. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель двигался по кругу со стороны улицы Степана Разина в сторону улицы Кирова и сбил человека на переходе.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.