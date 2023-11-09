В Калуге вынесли приговор женщине, которая насмерть сбила пешехода на дамбе Яченского водохранилища

В среду, 8 ноября, стал известен приговор жительнице Калуги, которая стала виновницей ДТП на дамбе Яченского водохранилища летом прошлого года.

Женщина не остановилась на красный сигнал светофора и сбила 32-летнего мужчину на переходе. От травм тот умер в больнице.

Виновницу приговорили к 3 годам колонии-поселения. Кроме того, она должна выплатить родителям погибшего 1,5 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.