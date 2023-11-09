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В Калужской области при столкновении «Лады» и фуры пострадал мужчина

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 09.11.2023 10:25 0 387
В Калужской области при столкновении «Лады» и фуры пострадал мужчина

В четверг, 9 ноября, недалеко от села Макарово Перемышльского района произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ.

В 07:35 столкнулись «Лада», за рулем которой был 67-летний мужчина и фура под управлением 57-летнего мужчины.

По нашей информации, в аварии пострадал пассажир «Лады». Его отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом ребер. 

 

 

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 09.11.2023 10:25 0 387
Тэги: происшествия дтп мчс
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