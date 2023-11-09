В Калуге сгорела «Лада»

Около 3 часов ночи в четверг, 9 ноября, на Правом берегу в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там сгорел автомобиль «Лада».

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.