Жители Калужской области 8 раз напали на бригады скорой помощи

С начала года в Калужской области зафиксированы восемь случаев нападения пациентов на бригады скорой помощи. Об этом сообщил 8 ноября министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

- Последний вопиющий случай произошел в ночь с 12 на 13 октября этого года, - заявил министр. - На фельдшера скорой помощи напал пациент с огнестрельным оружием, к счастью, медик смог обезвредить нападавшего. На пациента возбуждено уголовное дело. Данные действия со стороны пациентов не только усугубляют риски профессионального выгорания, но и создают угрозы жизни и здоровья сотрудников скорой помощи.

Также было 176 случаев оскорблений и унижений сотрудников скорой при исполнении ими своих обязанностей.