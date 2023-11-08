Житель Калужской области утонул в машине

Стало известно, что произошло с 63-летним жителем Перемышльского района, которого искали на выходных волонтеры «ЛизаАлерт».

Его тело нашли в пруду в машине «УАЗ Патриот» 6 ноября.

Погибший 31 октября гостил у приятеля и уехал от него на машине пьяным. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и заехал в пруд, где и утонул.

- Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.