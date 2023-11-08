В Калуге сбитый пешеход попал в реанимацию

Около 21:30 во вторник, 7 ноября, у дома №242 на улице Московской в Калуге сбили пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, пострадавшему 47 лет. Он пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора и попал под колеса «Лады Ларгус», которая ехала в сторону площади Московской.

С тяжелыми травмами пострадавшего пешехода доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.