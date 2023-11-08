Мужчина на электросамокате разбился в Калужской области

Около 17:30 во вторник, 7 ноября, в Медыни не справился с управлением и упал на проезжую часть 60-летний мужчина, ехавший на электросамокате.

ДТП произошло у дома №49 на улице Карла Либкнехта, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Мужчина ехал без мотошлема. С травмами его доставили на скорой помощи в областную больницу в Калуге.